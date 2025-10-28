Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
08:02, 29 октября 2025Спорт

Месси назвал величайших спортсменов в истории

Лионель Месси назвал Марадону и Джордана величайшими спортсменами в истории
Юлия Герасимова (редактор)
Диего Марадона

Диего Марадона. Фото: Bongarts / Getty Images

Полузащитник сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси назвал величайших спортсменов в истории по своему мнению. Запись интервью доступна на YouTube-канале NBC News.

В футболе Месси отметил аргентинского экс-футболиста и тренера Диего Марадону. «Для нас, аргентинцев, Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение», — заявил футболист.

Также Месси назвал лучших, по его мнению, баскетболистов. «Когда речь заходит о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с Майклом Джорданом. (...) Я бы назвал еще нескольких лучших баскетболистов – Леброна Джеймса, Стефа Карри. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту», — подчеркнул он.

В теннисе футболист выделил Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. «Думаю, что все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень», — подытожил Месси.

Ранее Месси установил рекорд cевероамериканской Главной лиги футбола (MLS) по числу голов за календарный год. Аргентинец отметился 39-ю мячами за «Интер Майами» в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

    ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

    В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

    От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

    Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

    Стали известны новые подробности об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

    В Казахстане отменили концерты российского певца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости