Лионель Месси назвал Марадону и Джордана величайшими спортсменами в истории

Полузащитник сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси назвал величайших спортсменов в истории по своему мнению. Запись интервью доступна на YouTube-канале NBC News.

В футболе Месси отметил аргентинского экс-футболиста и тренера Диего Марадону. «Для нас, аргентинцев, Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение», — заявил футболист.

Также Месси назвал лучших, по его мнению, баскетболистов. «Когда речь заходит о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с Майклом Джорданом. (...) Я бы назвал еще нескольких лучших баскетболистов – Леброна Джеймса, Стефа Карри. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту», — подчеркнул он.

В теннисе футболист выделил Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. «Думаю, что все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень», — подытожил Месси.

Ранее Месси установил рекорд cевероамериканской Главной лиги футбола (MLS) по числу голов за календарный год. Аргентинец отметился 39-ю мячами за «Интер Майами» в 2025 году.