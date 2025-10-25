Спорт
14:43, 25 октября 2025Спорт

Месси установил исторический рекорд по голам

Лионель Месси установил рекорд MLS по числу голов за календарный год
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Leonardo Ramirez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полузащитник сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд cевероамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает издание Athlon Sports.

В ночь на субботу, 25 октября, команда аргентинца со счетом 3:1 победила «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата MLS. Месси отметился дублем.

Для аргентинца это 39 мяч за «Интер Майами» в 2025 году. Ранее никому из выступавших в MLS футболистов не удавалось забить такое количество голов за календарный год. Предыдущее достижение принадлежало Дени Буанге (38 голов в 2023 году) и Карлосу Веле (38 в 2019 году).

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд MLS по числу матчей в сезоне с несколькими голами. Для аргентинца матч стал девятым в сезоне, в котором он забил как минимум два гола. Ранее никому из выступавших в MLS футболистов не удавалось провести больше восьми таких встреч за сезон.

