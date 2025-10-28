Место бывшего судьи-миллиардера Верховного суда России заняли

Судья Зателепин стал новым секретарем пленума Верховного суда РФ после Момотова

Судья Олег Зателепин стал новым секретарем пленума Верховного суда России, заняв место ушедшего в отставку Виктора Момотова. Об этом пишет ТАСС.

На Зателепина возложены обязанности по организационному сопровождению работы этого органа, а также подготовка материалов к предстоящим заседаниям и оформление принимаемых постановлений.

Назначение состоялось во время голосования членами пленума. За проголосовали 73 человека.

Олег Зателепин — судья Верховного Суда России, член Судебной коллегии по уголовным делам. Кандидат юридических наук, профессор, имеет высший квалификационный класс судьи.

В Верховный Суд России назначен в июне 2014 года. В декабре 2022 года решением X съезда судей был избран в состав Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, где занимает пост заместителя председателя комиссии.

Ранее секретарем пленума Верховного суда России был Момотов, который занимал эту должность с 2013 года. Он подал в отставку после иска Генпрокуратуры об изъятии активов у аффилированных с ним лиц, владевших недвижимостью на девять миллиардов рублей, включая сеть отелей Marton в семи регионах России.