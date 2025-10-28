Место встречи Путина и Трампа забронировали

Глава МИД Венгрии Сийярто: Встреча Путина и Трампа точно пройдет в Будапеште

Если встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа все же состоится, то она пройдет в Будапеште. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Нет никаких сомнений в том, что если будет мирный саммит, он, безусловно, состоится в Будапеште», — сказал венгерский дипломат.

23 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам президента, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава США не стал отвергать возможность встречи в будущем.