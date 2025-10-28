Microsoft купила долю OpenAI за десятки миллиардов долларов

Microsoft получит 27 % акций разработчика ChatGPT OpenAI за $135 миллиардов

Корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, заключили новую сделку. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

Microsoft и OpenAI объявили, что открыли «следующую главу» в партнерстве двух компаний. Стороны договорились о преобразовании OpenAI в общественно-полезную корпорацию (public benefit corporation, PBC). После рекапитализации разработчик Windows получит инвестиции на сумму 135 миллиардов долларов, что соответствует доле примерно в 27 процентов.

«Соглашение сохраняет ключевые элементы, которые легли в основу этого успешного партнерства», — заявили представители сторон. Это означает, что OpenAI остается передовым модельным партнером Microsoft. IT-гигант, в свою очередь, продолжает обладать исключительными правами на интеллектуальную собственность и исключительными правами на API Azure.