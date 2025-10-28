Экономика
15:53, 28 октября 2025

Министр экономики Германии заявила о неконкурентоспособности страны

Министр описала ситуацию в экономике Германии словами «мы неконкурентоспособны»
Дмитрий Воронин

Фото: Christian Mang / Reuters

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что ФРГ переживает сейчас экономический спад и является неконкурентоспособной. Об этом со ссылкой на DPA сообщает ТАСС.

По словам чиновницы, страна на фоне торговой политики США и Китая находится в центре глобальной напряженности между открытыми рынками и геополитическими интересами. «От того, как мы справимся с этим, будет зависеть, сможем ли мы остаться настоящей экономической державой», — сказала она.

Райхе также призвала к фундаментальным реформам в том числе на уровне Евросоюза, который, по ее словам, должен перестать «рассматривать себя как регуляторный тормоз». Министр отметила, что сейчас немецкий бизнес помимо чрезмерного регулирования страдает от высоких цен на энергоносители и «социального государства, которое в таком масштабе является бременем для фактора стоимости рабочей силы».

Германии на фоне продолжающихся проблем третий год подряд может грозить рецессия. Страна переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны — ВВП за последние пять лет почти не вырос. На фоне стагнации в 2023-м и 2024-м годах ее ВВП снизился на 0,3 и 0,2 процента соответственно. В апреле-июне 2025-го экономика сократилась к первому кварталу на 0,3 процента.

Весной экономические потери ФРГ в результате последствий пандемии, украинского конфликта и геополитической нестабильности за последние пять лет оценили в 735 миллиардов евро.

