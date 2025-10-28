Минск назвал три условия для диалога с Европейским союзом

Рыженков: Минск готов к диалогу с ЕС при условии уважения к власти в Белоруссии

Минск готов к диалогу с Европейским союзом (ЕС) при выполнении трех условий. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает РИА Новости.

В их числе — уважение к власти в Белоруссии и снятие санкций. Кроме того, в качестве условия для возвращения к диалогу Минска с ЕС дипломат назвал возвращение к разорванным соглашениям в сфере пограничного сотрудничества.

27 октября МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Литвы в республике Эрикаса Вилканецаса. Ему была вручена нота протеста в связи с односторонним закрытием границы.

За несколько дней до этого КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании инструмента для свержения власти. Соответствующее заявление сделал первый зампредседателя КГБ республики Сергей Теребов.