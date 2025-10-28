Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:08, 28 октября 2025Бывший СССР

Минск назвал три условия для диалога с Европейским союзом

Рыженков: Минск готов к диалогу с ЕС при условии уважения к власти в Белоруссии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: Reuters

Минск готов к диалогу с Европейским союзом (ЕС) при выполнении трех условий. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает РИА Новости.

В их числе — уважение к власти в Белоруссии и снятие санкций. Кроме того, в качестве условия для возвращения к диалогу Минска с ЕС дипломат назвал возвращение к разорванным соглашениям в сфере пограничного сотрудничества.

27 октября МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Литвы в республике Эрикаса Вилканецаса. Ему была вручена нота протеста в связи с односторонним закрытием границы.

За несколько дней до этого КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании инструмента для свержения власти. Соответствующее заявление сделал первый зампредседателя КГБ республики Сергей Теребов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    В Госдуме разъяснили законопроект о привлечении резервистов

    Россиян предупредили об обмане мошенников от имени ФНС

    Мирный житель погиб при атаке ВСУ по российскому региону

    Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области

    В Петербурге снова задержали исполняющих песни иноагентов музыкантов

    В США оценили способность «Буревестника» обойти «Золотой купол»

    На Украине начали продавать шоколад с личинками

    В Минобороны отчитались о сбитых над российскими регионами беспилотниках

    В России оценили идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости