Мошенники попытались обмануть полковника полиции и поплатились

В Таиланде нашли мошенников, попытавшихся обмануть полковника полиции

В Таиланде полиция обнаружила оборудование, которое могло использоваться в мошенническом кол-центре. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Мошенники неудачно выбрали жертву: они попытались обмануть высокопоставленного офицера полиции. 20 октября полковнику Пратхану Нантаокобкулу позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником мобильного оператора и обвинил его в причастности к наркоторговле. Незнакомец потребовал, чтобы полковник для проверки сделал денежный перевод. Когда тот поинтересовался реквизитами счета, мужчина прервал разговор.

По телефонному номеру правоохранительные органы вышли на кондоминиум в провинции Нонтхабури. Выяснилось, что квартиру, откуда звонили полковнику, около месяца назад сняла 39-летняя женщина из провинции Сакэу, находящейся на границе Камбоджи. 25 октября там провели обыск и нашли сим-бокс на 32 сим-карты, модем, камеру видеонаблюдения и источник бесперебойного питания.

Технику изъяли. По версии следствия, женщина связана с мошенническим кол-центром. Ей выдвинут обвинения в незаконном использовании телекоммуникационного оборудования.

Ранее сообщалось, что при участии Таиланда и Китая освобождены сотни людей, которых держали в рабстве в мошеннических кол-центрах у границы Мьянмы. Борьба с мошенниками усилилась в январе, когда бандиты похитили в Бангкоке китайского актера.