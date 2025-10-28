Мужчина рассказал о выходках порнозвезды Бонни Блю до славы и секса с тысячей мужчин

Австралийский порноактер с псевдонимом Mr Ink рассказал, что работал с порнозвездой Бонни Блю еще до того, как она получила скандальную славу. Его слова приводит издание Daily Mail.

Когда в 2021 году Бонни Блю переехала в Австралию, Mr Ink жил на австралийском курорте Голд-Кост. В 2023 году они встретились в кафе, чтобы обсудить совместные съемки. Выбрать заведение, по словам Mr Ink, оказалось неожиданно трудно. Его предложение Бонни Блю сразу же отвергла. «Туда я не могу, потому что сплю с владельцем кафе, а у него жена», — объяснила она.

Будущая порнозвезда произвела на Mr Ink не лучшее впечатление. По его словам, что она вела себя так, будто заведомо лучше австралийцев. «Она казалась настоящей богатой англичанкой, которая окончила частную школу и смотрит на всех свысока», — рассказывает он. Сама Бонни Блю утверждает, что родилась в захолустном городке, а ее родители были обычными людьми: отец — сварщик, мать — домохозяйка.

Когда Бонни Блю прославилась, она снова связалась с Mr Ink и предложила возобновить сотрудничество. Он отказался. После этого она якобы стала уговаривать знакомых моделей OnlyFans, чтобы они с ним не работали. Mr Ink считает, что это причинило ему убытки на десятки тысяч долларов.

В январе Бонни Блю заявила, что установила мировой рекорд по количеству половых партнеров за сутки, занявшись сексом с 1057 мужчинами за 12 часов. Через полгода ее обошла Лили Филлипс — другая порнозвезда, переспавшая с 1113 мужчинами за 12 часов.