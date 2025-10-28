Из жизни
11:03, 28 октября 2025

Мужчина воткнул ручку в лицо католическому священнику на территории школы

В Австралии мужчина зашел в церковь при школе и воткнул ручку в лицо священнику
Кадр: Daily Mail

В Австралии мужчина напал на священника, который готовился к вечерней мессе в католической школе. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в городе Дарвин в пятницу, 24 октября. 38-летний мужчина зашел в церковь при школе Святого Духа и напал на священнослужителя — Сураджа Маттаппаллила Хозе. В качестве оружия злоумышленник использовал шариковую ручку — он несколько раз воткнул ее в лицо священнику, после чего скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу, но, по словам директора учебного заведения Полы Селларс, надеется в ближайшие дни вернуться домой.

Полиция задержала подозреваемого в торговом центре «Казуарина Сквер». Ему предъявлены ему обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, нападении при отягчающих обстоятельствах и сопротивлении правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в США убийца, который распял священника на кровати в его доме, объяснил свой поступок любовью к Богу. Во время интервью в тюрьме преступник заявил, что планировал расправиться еще с 14 пасторами в 10 штатах.

