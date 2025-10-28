Мир
06:06, 28 октября 2025Мир

На Западе предупредили о переходе к новой фазе СВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Наступление ВС России ускорилось по всей линии фронта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

ВС России ускоряют темпы своего наступления по всей линии боевого соприкосновения протяженностью 1400 километров. О переходе к новой фазе спецоперации (СВО) на фронте заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

«В отличие от того, что было два года назад, когда силы были сосредоточены преимущественно в одном районе, сейчас у России есть и людские резервы, и логистика, необходимая для поддержки наступательных операций, чтобы не ограничиваться только одной зоной», — отметил специалист.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские штурмовики ведут активные наступательные действия в Красноармейске. За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях на этом направлении превысили 60 военнослужащих.

