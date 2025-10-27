Раскрыты подробности наступления российских штурмовиков на одном из направлений на СВО

МО: Штурмовики ВС России ведут активные наступательные действия в Красноармейске

Штурмовики Вооруженных сил (ВС) России ведут активные наступательные действия в Красноармейске. Подробности боев на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыли в Минобороны (МО).

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские штурмовые группы на данный момент ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске.

По данным министерства, за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях на этом направлении превысили 60 военнослужащих. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля противника.

До этого сообщалось, что ВСУ предприняли четыре попытки вырваться из окружения в Купянске на правый берег реки Оскол. Ранее о ситуации президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Главе государства также доложили, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. По информации Герасимова, в кольце Российской армии на этом участке находится 31 батальон ВСУ.