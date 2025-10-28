На Западе заявили о невозможности противодействовать ракете «Буревестник»

Steigan: У НАТО нет возможности противодействовать ракете «Буревестник»

У НАТО нет возможности противодействовать российской ракете «Буревестник». Об этом пишет издание Steigan.

«У Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты», — пишет автор статьи. Отмечается, что российская ракета может уничтожить любой западный командный центр «без шансов на защиту».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров описал реакцию по дипломатическим каналам на испытание крылатой ракеты «Буревестник» фразой «как-то все притихли».

До этого президент России Владимир Путин сообщил о проведении решающих испытаний «Буревестника». В связи с этим он поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру и определить класс, к которому она относится.