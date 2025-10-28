Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 28 октября 2025Мир

На Западе заявили о «решающей зиме» для Украины

Глава МИД Германии Вадефуль: Предстоящая зима станет решающей для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Samson / Reuters

Предстоящая зима станет решающей для Украины в конфликте с Россией, поэтому поддержка Киева западными странами должна увеличиться. С таким заявлением выступил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, его цитирует портал br.de.

«Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться», — подчеркнул министр.

По словам Вадефуля, Украина может рассчитывать на Германию «в любой момент», поскольку немецкая сторона несет «особую ответственность».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с «особыми просьбами», касающимися поставок вооружений.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об угрозе затопления тысяч бойцов ВСУ из-за атак на водохранилище в России

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Названы причины отказа россиян от недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости