На Западе заявили о «решающей зиме» для Украины

Глава МИД Германии Вадефуль: Предстоящая зима станет решающей для Украины

Предстоящая зима станет решающей для Украины в конфликте с Россией, поэтому поддержка Киева западными странами должна увеличиться. С таким заявлением выступил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, его цитирует портал br.de.

«Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться», — подчеркнул министр.

По словам Вадефуля, Украина может рассчитывать на Германию «в любой момент», поскольку немецкая сторона несет «особую ответственность».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с «особыми просьбами», касающимися поставок вооружений.