ИКИ РАН: НАСА закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6

НАСА закрыло в своих базах доступ к информации о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Уточняется, что он может быть связан с болидом, замеченным над Москвой и Подмосковьем.

В лаборатории подчеркнули, что тело с оценочным размером два метра должно было по расчетам пройти на расстоянии от Земли около 150 тысяч километров 28 октября.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев заявил, что пролетевший над Россией объект появился из-за возросшей космической активности. «Чаще всего такие события не угрожают жизни людей», — заметил специалист.