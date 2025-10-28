Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:14, 28 октября 2025Наука и техника

НАСА закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6

ИКИ РАН: НАСА закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

НАСА закрыло в своих базах доступ к информации о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Уточняется, что он может быть связан с болидом, замеченным над Москвой и Подмосковьем.

В лаборатории подчеркнули, что тело с оценочным размером два метра должно было по расчетам пройти на расстоянии от Земли около 150 тысяч километров 28 октября.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев заявил, что пролетевший над Россией объект появился из-за возросшей космической активности. «Чаще всего такие события не угрожают жизни людей», — заметил специалист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США призвали Германию временно снять санкции с активов «Роснефти»

    Военблогер рассказал о мошеннических схемах Запада при поставках оружия Украине

    Samsung выпустит самый дорогой смартфон

    Полицейский снял видео под юбкой у девушки в магазине и попался

    Уставшим друг от друга супругам предложили неожиданный способ проверить отношения

    Россиян научили очищать ковер от пятен

    В Госдуме предложили ввести в российских школах шведский стол

    Собак с синим окрасом заметили в Чернобыле

    Шойгу обвинил Запад в стремлении разделить Россию

    Известный актер рассказал о прохождении пути Раскольникова в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости