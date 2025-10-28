Наука и техника
07:31, 28 октября 2025

Найден способ вернуть память стареющему мозгу

Neuroscience: С помощью CRISPR можно улучшить память у стареющего мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Потеря памяти с возрастом может быть не неизбежным следствием старения, а результатом конкретных молекулярных изменений, которые можно исправить. К такому выводу пришли исследователи из Виргинского политехнического института, проведя серию экспериментов на крысах с использованием технологий редактирования генов CRISPR. Работа опубликована в журнале Neuroscience.

Команда профессора Тимоти Джерома показала, что корректировка определенных молекулярных процессов позволяет значительно улучшить память у стареющих животных. Ученые изучали процесс под названием K63-полиубиквитинирование — своеобразную «систему маркировки» белков, которая регулирует их работу в мозге. С возрастом этот процесс нарушается, что мешает нормальному формированию и хранению воспоминаний. Восстановив баланс K63-полиубиквитинирования в гиппокампе и миндалине, исследователи смогли улучшить память у пожилых крыс.

Также команда провела второе исследование — его результаты опубликованы в Brain Research Bulletin. Внимание ученых было сосредоточено на гене IGF2, который поддерживает процессы запоминания. С возрастом этот ген «выключается» из-за накопления химических меток на ДНК. С помощью технологии CRISPR авторам удалось удалить эти метки и «включить» ген обратно, что также привело к улучшению памяти у животных.

По словам Джерома, результаты показывают, что возрастное ухудшение памяти вызвано не одним, а несколькими взаимосвязанными молекулярными механизмами. Понимание этих процессов открывает путь к созданию новых методов профилактики когнитивных нарушений и терапии заболеваний вроде болезни Альцгеймера.

Ранее стало известно, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов помогает сохранить память и внимание в пожилом возрасте.

