16:02, 28 октября 2025Экономика

Названа проблема российских дорог

Хуснуллин: Развитие платных дорог упирается в нехватку длинных денег
Мария Черкасова

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Проблема развития платных дорог в России в настоящее время заключается в недоступности долгосрочного финансирования, так называемых «длинных денег». Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

При этом, по его словам, проработка новых маршрутов платных магистралей продолжается постоянно. В частности, существует проект Юго-Восточной хорды, которая будет соединять Санкт-Петербург с побережьем Азово-Черноморского бассейна. Также планируются платные обходы крупных городов и расширение трасс.

На данный момент общая доля скоростных дорог в России невысока — около 0,6 процента. Хуснуллин подчеркнул, что эту долю необходимо увеличить, поскольку скоростные дороги способствуют улучшению экономики регионов и страны в целом.

Ранее в Минтрансе опровергли слухи о том, что в России рассматривается введение платного проезда по всем дорогам.

