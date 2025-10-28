Экономика
11:13, 28 октября 2025

Названы причины отказа россиян от недвижимости

ФНП: Чаще всего россияне отказываются от недвижимости из-за долгов
Мария Черкасова

Фото: Michael Dechev / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего россияне отказываются принимать недвижимость в дар, в наследство или покупать ее из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).

Россияне отказываются от жилья, когда вместе с имуществом наследник получает и обязательства, когда сумма долгов сопоставима или превышает стоимость недвижимости. Еще одна частая причина — наследуемая недвижимость находится в отдаленной местности, ее сложно продать или использовать. Иногда такое «неликвидное» имущество становится выморочным и переходит государству. Также отказ происходит из-за возможных судебных споров по наследству.

Отказ от подаренной недвижимости часто связан с налогами. Только близкие родственники освобождаются от НДФЛ при дарении, остальные платят до 22 процентов от кадастровой стоимости, напомнили специалисты. Иногда люди отказываются от дарения из-за непонимания, что собственность переходит одаряемому без права отмены дарения.

При покупке недвижимости отказ может быть вызван выявленными обременениями, проживанием продавца за границей, или опасениями по поводу доверенностей и расчетов, что делает сделку рискованной.

Ранее стало известно, что около двух третей (66,4 процента) предложений на рынке новостроек старой Москвы стоят дороже 20 миллионов рублей. Наиболее распространенным вариантом на рынке новостроек оказались квартиры площадью 50-70 квадратных метров.

