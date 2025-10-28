Забота о себе
18:36, 28 октября 2025

Названы выдающие нелюбимых в детстве людей признаки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пользователи сети назвали признаки, по которым можно определить, что взрослого человека не любили в детстве. Наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие назвали признаком того, что человек вырос без любви, боязнь во взрослом возрасте попросить кого-либо даже о малейшей услуге.

Как человек, которым в детстве сильно пренебрегали, я с трудом заставляю себя просить людей о малейших одолжениях или самой незначительной помощи. Я всегда переживаю, что беспокою их, мне кажется, что то, о чем я прошу, абсурдно

Effectiveggplantпользователь Reddit

Другие обратили внимание на то, что такие люди постоянно просят прощения.

Такие люди защищают свое сердце, часто несут в себе тихую боль, как будто все еще ждут, когда кто-то докажет, что они в безопасности. Они могут слишком много извиняться, слишком стараться угодить всем или замкнуться в себе, когда могут случайно показать себя настоящих. В глубине души они боятся, что если люди узнают их, то уйдут

YesWTFпользователь Reddit
Некоторые отметили, что люди, которых не любили в детстве, ненавидят праздники — например, свой день рождения или Новый год.

Дни рождения никогда не были для меня праздниками; вместо этого они служили напоминанием о том, чего я не достиг за последний год. Спасибо, родители. В прошлом году я купил себе торт и свечи, чтобы отпраздновать день рождения — первый, который я отметил за более чем 25 лет

bigmacwoodпользователь Reddit

Ранее зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках, которые поджидают во взрослой жизни. В частности, молодежь призвали помнить, что никогда не поздно начать что-то новое или сделать то, что человек всегда хотел сделать.

