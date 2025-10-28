Мир
20:42, 28 октября 2025Мир

Небензя назвал абсурдом сохранение Кубы в террористическом перечне США

Небензя: Сохранение Кубы в перечне стран-спонсоров терроризма США — это абсурд
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сохранение Кубы в перечне «стран — спонсоров терроризма» США — это абсурд. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

По его словам, этот список является нелегитимным инструментом политического и экономического давления на кубинское правительство.

«У Гаваны безупречная репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму», — подчеркнул он.

Он также отметил, что Россия вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества твердо выступает за незамедлительную отмену нелегитимной американской блокады Кубы.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков заявил, что США не могут отказаться от блокады Кубы. Он уточнил что Вашингтон воспринимает эту страну как экзистенциального врага.

