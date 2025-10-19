Эксперт рассказал о враждебном отношении США к Кубе

Эксперт Пятаков: Вашингтон воспринимает Кубу как экзистенциального врага

Соединенные Штаты не могут отказаться от блокады Кубы, которую воспринимают как экзистенциального врага. С таким мнением в комментарии РИА Новости выступил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

«Для всех администраций США блокада Кубы — это некий геополитический бренд, отказаться от которого Соединенные Штаты не в силах, так как по-прежнему воспринимают Кубу как своего экзистенциального врага», — отметил эксперт.

Пятаков также полагает, что за счет оказания давления на Гавану Вашингтон пытается укрепить собственный имидж сверхдержавы, пренебрегающей позицией мирового большинства.

В конечном итоге репутация — это последнее, о чем думают Соединенные Штаты, сохраняя блокаду на фоне ее отторжения международным сообществом, высказал мнение Пятаков.

В конце сентября министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что угроза войны нависла в Карибском море в связи с развертыванием Военно-воздушных и Военно-морских сил США. По его словам, агрессивные действия Штатов «создают опасную ситуацию».

Ранее Куба отвергла обвинения США в предполагаемом участии в конфликте на Украине.