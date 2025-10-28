Неизвестный планктон атаковал россиян на пляжах Таиланда

Неизвестный планктон атакует россиян в Таиланде, пострадали дети

Неизвестный планктон атакует отдыхающих на пляжах в Таиланде. По данным канала SHOT, пострадало несколько россиян, в их числе ребенок.

По словам отдыхающих, больше всего от планктона страдают дети, не спасает даже специальная одежда для плавания. Во время купания ничего не ощущается, но при выходе из воды по всему телу появляется жуткая сыпь, которая зудит и мешает спать. По сообщениям от туристов, больше всего пострадавших на пляжах острова Ко-Чанг.

Пострадавшие наносят на тело кокосовое масло, в надежде, что оно отпугнет планктон. Многие боятся заходить в море и предпочитают проводить отдых на берегу или в бассейнах.

Ранее туристы также жаловались на покраснения и зуд после купания в море на курортах Египта, Турции и Мальдив. Неизвестный планктон нападал на отдыхающих и на пляжах Танзании.