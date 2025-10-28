Мир
19:43, 28 октября 2025

Нетаньяху отдал приказ нанести мощные удары по Газе

Нетаньяху отдал приказ о нанесении мощных ударов по сектору Газа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении мощных ударов по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

«После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху отдал приказ военным немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.

В ответ военное крыло палестинской группировки ХАМАС «Бригады Иззеддина аль-Кассама» заявило, что отложит передачу израильской стороне тела одного из погибших заложников из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Тель-Авива.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС последствиями за отказ вернуть тела израильских заложников. Он подчеркнул, что страны-участницы соглашения по урегулированию в Газе примут меры, если палестинская группировка не выполнит это условие в течение 48 часов.

