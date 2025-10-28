Невзоров обвинил Собчак в пропаганде

Невзоров обвинил Собчак в распространении пропаганды для интеллигенции

Журналист и блогер Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) обвинил телеведущую Ксению Собчак в распространении пропаганды. Мнением он поделился в беседе с проектом «И грянул Грэм», видео доступно на YouTube.

Невзоров счел, что журналистка распространяет российскую пропаганду для людей «чуть более высокого уровня». «Собчак вообще виртуозно, просто великолепно работает с интеллигенцией. (...) Она прямо такая манекенщица на политическом подиуме», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Невзоров в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отказался считать Россию родиной. Он добавил, что, по его мнению, практически вся культура — западная, а русской культуры не существует.

В той же беседе Невзоров сравнил людей, живущих в России, с глубоководными червями, и назвал себя русофобом. Журналист счел ненависть к России «светлым и нормальным качеством».