Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:15, 28 октября 2025Интернет и СМИ

Невзоров обвинил Собчак в пропаганде

Невзоров обвинил Собчак в распространении пропаганды для интеллигенции
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Журналист и блогер Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) обвинил телеведущую Ксению Собчак в распространении пропаганды. Мнением он поделился в беседе с проектом «И грянул Грэм», видео доступно на YouTube.

Невзоров счел, что журналистка распространяет российскую пропаганду для людей «чуть более высокого уровня». «Собчак вообще виртуозно, просто великолепно работает с интеллигенцией. (...) Она прямо такая манекенщица на политическом подиуме», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Невзоров в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отказался считать Россию родиной. Он добавил, что, по его мнению, практически вся культура — западная, а русской культуры не существует.

В той же беседе Невзоров сравнил людей, живущих в России, с глубоководными червями, и назвал себя русофобом. Журналист счел ненависть к России «светлым и нормальным качеством».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Небензя назвал абсурдом сохранение Кубы в террористическом перечне США

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости