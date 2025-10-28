Невзоров пожаловался на русскую эмиграцию

Невзоров заявил, что русские эмигранты за рубежом делят гранты и места в ПАСЕ

Журналист и блогер Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) заявил о нежелании русской эмиграции бороться за рубежом с «российской пропагандой». На эту тему он высказался в интервью каналу «И грянул Грэм» на YouTube.

«Вместо слома пропаганды они там делят места в ПАСЕ, они делят гранты и пытаются возвыситься друг над другом, объявив себя руководящими и направляющими», — пожаловался журналист на эмигрантов из России.

Ранее Невзоров признался, что боится ехать на Украину. Журналист объяснил это тем, что может увидеть в стране что-то, о чем бы ему не хотелось знать.

Кроме того, он заявил о сильном желании избавиться от российского паспорта. При этом Невзоров указал, что продолжает писать о России в своих соцсетях, поскольку хорошо знает страну.