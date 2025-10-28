Обнаружено уязвимое место смертоносного вида рака

IJMS: Выключение F2R препятствует процессу метастазирования при раке яичников

Австралийские ученые обнаружили белок, который может стать ключом к ранней диагностике и лечению рака яичников — самого смертоносного вида гинекологического рака. Исследование ученых Университета Южной Австралии и Университета Аделаиды опубликовано в журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Команда под руководством доктора Хьюго Альбрехта выявила, что белок F2R значительно повышен в опухолевых тканях, особенно у пациенток с лекарственной устойчивостью и метастазами. Выключение гена F2R в клетках рака яичников резко снижало их способность к движению, инвазии и образованию сфероидов — ключевых процессов метастазирования. Кроме того, подавление активности белка делало опухолевые клетки более чувствительными к стандартной химиотерапии.

По словам исследователей, F2R может стать новым биомаркером для выявления агрессивных форм заболевания и основой для персонализированных методов лечения. Сейчас ученые готовятся к клиническим испытаниям, которые помогут подтвердить его диагностическую и терапевтическую ценность.

