Охотники выстрелили в невиновного медведя за расправу над туристом

В США охотники перепутали обычного медведя с медведем-людоедом и застрелили его

В США охотники перепутали обычного медведя с медведем-людоедом и выстрелили в него. Об этом сообщает Arkansas Times.

В октябре в национальном лесу Озарк, штат Арканзас, медведь напал на 60-летнего туриста Макса Томаса. Мужчина не выжил. Спустя три дня местные охотники выследили хищника, который, как они считали, атаковал мужчину. Они выпустили в медведя несколько пуль, однако расправа оказалась преждевременной.

Власти штата позднее сообщили, что медведь не имел отношения к атаке на Томаса, о чем свидетельствуют результаты ДНК-экспертизы. При этом шериф Гленн Уилер ранее заявлял, что не сомневается в правильности идентификации хищника по фотографическим доказательствам, однако генетический анализ Университета Флориды доказал обратное: жертвой охотников пало невиновное животное.

Правоохранительные органы продолжают поиски настоящего виновника трагедии, который до сих пор находится на свободе. В комиссии по рыболовству и охоте отметили, что с момента инцидента на камеры наблюдения попал лишь один медведь, а все расставленные ловушки остались пустыми, что осложняет поиски.

Это второе смертельное нападение медведя в Арканзасе за осень. Первой жертвой стал пожилой тракторист, которого хищник растерзал в сентябре. Подобные случаи не фиксировались в штате 130 лет.