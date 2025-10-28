Орбан: Захват российских активов стал чудо-оружием ЕС

Захват замороженных российских активов стал чудо-оружием Европейского союза (ЕС) против России. С таким заявлением на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [спровоцирует] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне», — написал глава венгерского правительства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возвожность конфискации российских активов в Европе, напомнил, что «в древние времена тем, кто воровал, отрубали руку».