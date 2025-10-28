Орбан рассказал об отстранении Европы от урегулирования конфликта на Украине

Орбан: ЕС не участвует в решении вопроса о будущей модели своей безопасности

Страны Европы отстранены от обсуждения будущей модели собственной безопасности и украинского урегулирования. Об этом рассказал газете La Repubblica премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы отдали на откуп американцам и русским вопрос о разрешении этой войны [на Украине]. К сожалению, у нас нет в этом роли, Европа полностью вне игры», — отметил политик.

Европейские страны «вне игры в вопросах будущей модели собственной безопасности и ее будущих отношений с украинцами и русскими», добавил Орбан.

Ранее венгерский премьер в интервью журналистам рассказал, что не хотел бы вступления «оставшейся части Украины» в Евросоюз после окончания конфликта. Вместо этого она могла бы максимум стать стратегическим партнером объединения.

В свою очередь, глава венгерского дипведомства Петер Сийярто назвал главное препятствие для вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что такой шаг представляет угрозу для Европы и может привести к войне и потере денег европейцев.

