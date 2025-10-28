Мир
Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский союз (ЕС) исчерпал все свои силы и средства, и сейчас совершенно неясно, кто будет финансировать «то, что останется от Украины» после конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам политика, сейчас все европейские лидеры думают о войне, но при этом средств для продолжения конфликта нет. «У кого на это есть деньги? Граждане каких стран Евросоюза готовы направлять миллиарды евро Украине, которая не в состоянии прокормить себя?» — задался вопросом венгерский премьер.

Ранее венгерский премьер в интервью журналистам рассказал, что не хотел бы вступления «оставшейся части Украины» в Евросоюз после окончания конфликта. Вместо этого она могла бы максимум стать стратегическим партнером объединения.

В свою очередь, глава венгерского дипведомства Петер Сийярто назвал главное препятствие для вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что такой шаг представляет угрозу для Европы и может привести к войне и потере денег европейцев.

