Платье Кары Делевинь лопнуло на ягодицах перед выходом на публику

Супермодель Кара Делевинь показала конфуз с платьем перед выходом на публику
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @caradelevingne

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь показала конфуз с платьем на гала-вечере, который состоялся в Музее кино Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру перед выходом на публику. На ней было надето блестящее макси-платье, которое лопнуло на ягодицах и образовало большую дыру. Команда Делевинь быстро среагировала на инцидент. Стилист Джон Мамбло взял в руки иголку с ниткой и принялся зашивать платье прямо на знаменитости.

«Вот такая правдивая обратная сторона гламура», — подписала звезда пост, который набрал 393 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Кара Делевинь смутила фанатов внешностью на новых фото. По их мнению, лицо супермодели сильно изменилось.

.
