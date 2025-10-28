Россия
10:30, 28 октября 2025

Появились детали о состоянии выжившей школьницы после наезда пьяного водителя на Урале

Сбитую у светофора пьяным водителем девочку в Ревде подключили к аппарату ИВЛ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Одиннадцатилетнюю школьницу, которую вместе с подругами сбил пьяный водитель у светофора в Ревде Свердловской области, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такие детали о состоянии выжившей девочки появились у Telegram-канала Ural Mash.

По сведениям издания, уральцы несут игрушки и цветы к месту, где произошла авария. Людей так много, что дорогу рядом перекрыли.

До этого сообщалось, что в Ревде нетрезвый автомобилист насмерть сбил двух школьниц, стоявших на тротуаре у светофора. Им было семь и девять лет. Девочки оказались родными сестрами.

Отмечалось, что окровавленные вещи несовершеннолетних остались на месте аварии.

27 октября 37-летний водитель Lada не справился с управлением и наехал на трех девочек. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

    Все новости