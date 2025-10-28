Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:24, 28 октября 2025Силовые структуры

Протащивший силовика за своей машиной россиянин заслушал приговор

В ЯНАО суд приговорил к 4 годам мужчину, протащившего полицейского за машиной
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к четырем годам колонии общего режима местного жителя, который протащил полицейского за своим автомобилем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Его также лишили водительских прав на два года, а автомобиль конфисковали в доход государства. Мужчину признали виновным по статье 318 УК РФ.

Участковый уполномоченный остановил мужчину за управление автомобилем в пьяном виде. Водитель, пытаясь избежать ответственности, отказался выполнять требования полицейского и попытался скрыться. Когда правоохранитель попытался его остановить, мужчина продолжил движение, протащив участкового за автомобилем. В результате сотрудник полиции получил травмы.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении пассажира, напавшего на контролера.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости