Протащивший силовика за своей машиной россиянин заслушал приговор

В ЯНАО суд приговорил к 4 годам мужчину, протащившего полицейского за машиной

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к четырем годам колонии общего режима местного жителя, который протащил полицейского за своим автомобилем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Его также лишили водительских прав на два года, а автомобиль конфисковали в доход государства. Мужчину признали виновным по статье 318 УК РФ.

Участковый уполномоченный остановил мужчину за управление автомобилем в пьяном виде. Водитель, пытаясь избежать ответственности, отказался выполнять требования полицейского и попытался скрыться. Когда правоохранитель попытался его остановить, мужчина продолжил движение, протащив участкового за автомобилем. В результате сотрудник полиции получил травмы.

