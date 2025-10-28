Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

Убивший 15 женщин маньяк Ароян подхватил протозойную инфекцию в психбольнице

Расправившийся не менее чем с 15 женщинами 55-летний маньяк Леван Ароян, известный как «кубанский Чикатило», подхватил в психбольнице, где проходит принудительное лечение, опасную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 21 год Ароян находится в психбольнице № 2 в поселке Новый Краснодарского края. За время принудительного лечения врачи не смогли стабилизировать его состояние, оно ухудшилось. У Арояна параноидальная шизофрения. Он невменяем.

По предварительной информации, пациент недавно подхватил протозойную инфекцию контактным путем. При слабом иммунитете заболевание может привести к сепсису и летальному исходу. Сейчас Ароян проходит курс лечения.

Как сообщает Shot, маньяк является сыном известного в Краснодарском крае бизнесмена Вахтанга Арояна. Шизофрению у него выявили еще в детстве, когда он учился в школе.

Мужчина охотился на молодых женщин. Свою первую расправу он совершил в 1996 году. Маньяк оставлял на пострадавших метки — круги с горизонтальными и вертикальными полосами.

