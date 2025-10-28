Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 28 октября 2025Силовые структуры

Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

Убивший 15 женщин маньяк Ароян подхватил протозойную инфекцию в психбольнице
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Расправившийся не менее чем с 15 женщинами 55-летний маньяк Леван Ароян, известный как «кубанский Чикатило», подхватил в психбольнице, где проходит принудительное лечение, опасную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 21 год Ароян находится в психбольнице № 2 в поселке Новый Краснодарского края. За время принудительного лечения врачи не смогли стабилизировать его состояние, оно ухудшилось. У Арояна параноидальная шизофрения. Он невменяем.

По предварительной информации, пациент недавно подхватил протозойную инфекцию контактным путем. При слабом иммунитете заболевание может привести к сепсису и летальному исходу. Сейчас Ароян проходит курс лечения.

Как сообщает Shot, маньяк является сыном известного в Краснодарском крае бизнесмена Вахтанга Арояна. Шизофрению у него выявили еще в детстве, когда он учился в школе.

Мужчина охотился на молодых женщин. Свою первую расправу он совершил в 1996 году. Маньяк оставлял на пострадавших метки — круги с горизонтальными и вертикальными полосами.

Ранее сообщалось, что Татьяна Коцюк, дочь жертвы маньяка-каннибала Александра Спесивцева, решила доказать его вменяемость в момент, когда он расправился с ее матерью.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости