Звезда «Реальных пацанов» отметил доброту актера Попова

Актер и режиссер Антон Богданов рассказал о своей работе с Романом Поповым

Актер Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», рассказал о своей работе с Романом Поповым. Его слова передают «Известия».

По словам Богданова, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» был очень добрым и ответственным человеком.

«Хороший, веселый парень. Снимался у меня в детской картине. Был очень ответственным, таким шебутным, очень добрый парень. Но, к сожалению, болезнь была беспощадна», — поделился он.

Ранее стало известно, что актер Роман Попов перед смертью был в коме в крайне тяжелом состоянии на аппарате жизнеобеспечения.