Российский миллиардер задумался о Римской империи

Дерипаска вспомнил про упадок Римской империи перед вопросом об укреплении рубля

Миллиард Олег Дерипаска в своем Telegram-канале поделился с подписчиками пятью признаками упадка римской культуры, сформулированными в книге Эдварда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи».

Он не объяснил, что имеет в виду, однако в сообщении через несколько минут привел цитату из статьи издания Financial Times, посвященную госдолгу США, и задался вопросом относительно курса российской валюты.

«Есть резонный вопрос у прохожих на улицах российских городов: зачем мы в таких условиях укрепляем рубль по отношению к доллару?» — написал Дерипаска. Российский предприниматель отметил, что решением американских проблем с задолженностью может стать только девальвация, так как иных вариантов не предлагается.

В самом списке признаков пять пунктов. Это стремление демонстрировать роскошь вместо создания богатства; одержимость сексом и его извращенными формами; изменение искусства — уродливое и показное, а не творческое и оригинальное; растущая пропасть между богатыми и бедными; все большее стремление жить за счет государства.

Накануне Центробанк резко повысил официальный курс российской валюты до 78,98 рубля за доллар и 92,02 рубля за евро. Такая динамика наблюдается на фоне падения фондового рынка.

Ранее Дерипаска призвал не воспринимать слишком серьезно угрозы цифровизации в России, о которых говорят представители IT-компаний, потому что ее масштабное внедрение в стране невозможно из-за растущего дефицита электроэнергии. По его мнению, электричества не хватит не только для цифровизации, но и для реиндустриализации.