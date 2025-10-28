Россиянам пообещали рост зарплат и соцвыплат после повышения МРОТ

Профессор Виноградов: С 1 января вырастут зарплаты и выплаты по больничным

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится до 27 093 рублей. После этого россияне ощутят рост заработных плат и ряда социальных выплат, пообещал в разговоре с агентством «Прайм» профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Зарплаты при повышении этого показателя растут автоматически, отметил эксперт. «Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства», — добавил он.

Увеличение МРОТ положительно повлияет на размер таких социальных выплат, как больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, так как они рассчитываются с учетом минимальной заработной платы. Это также коснется социальных взносов, которые выплачивают за сотрудников наниматели, а значит, пенсии россиян в будущем также увеличатся.

Госдума приняла проект о повышении МРОТ на 20,7 процента на заседании 22 октября. Повышение затронет порядка 4,6 миллиона работников. Пока федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).