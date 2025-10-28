Экономика
09:55, 28 октября 2025Экономика

Россияне бросились скупать один вид жилья

Интерес к «семейным квартирам» за год удвоился
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Интерес россиян к «семейным квартирам»﻿ в сентябре 2025 года удвоился по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования федерального девелопера «Неометрия» на основе анализа поискового спроса через «Яндекс Wordstat»﻿.

Количество запросов в поисковых системах достигло 46,5 тысячи, тогда как год назад этот показатель составлял 21,3 тысячи. Аналитики отмечают, что максимальный интерес к «семейным квартирам»﻿ сосредоточен в крупных городах с развитой инфраструктурой и высоким уровнем городской среды — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тюмени, Сочи. По федеральным округам южные регионы демонстрируют рост активности, в частности, в Сочи индекс интереса (показатель, который демонстрирует популярность определенного запроса в регионе относительно среднего по России) достиг 197 процентов, в Краснодаре — 125 процентов. В Центральном федеральном округе, в который входит Москва, самый большой объем запросов — 18,7 тысячи, однако темпы роста там замедляются.

«Семейная квартира» — не просто увеличенный метраж, а продуманное жилое пространство с элементами комфортной среды: мастер-спальней, просторной кухней-гостиной, двумя ванными комнатами, а также благоустроенными дворами и развитой инфраструктурой для спорта, досуга и отдыха. В создании такого жилья важны планировки, безопасность дворов без машин, наличие детских садов, школ и зон отдыха.

Ранее стало известно, что около двух третей (66,4 процента) предложений на рынке новостроек старой Москвы превышают 20 миллионов рублей.

