19:51, 28 октября 2025Россия

Россияне пострадали при ударах ВСУ по многоквартирному дому и автомобилю

Гладков сообщил о пострадавших при ударах ВСУ по дому и автомобилю
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Мирные жители пострадали при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому и автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Илек-Кошары. Мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму. Скорая оказала ему помощь на месте.

«В городскую больницу №2 Белгорода госпитализирована женщина, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в поселке Октябрьский Белгородского района», — добавил глава области.

Ранее стало известно, что в Белгородской области ударный беспилотник атаковал школу, пострадало здание. Кроме того, в результате атаки ВСУ на российский регион повреждения получил торговый объект.

