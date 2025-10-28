Россияне пострадали при ударах ВСУ по многоквартирному дому и автомобилю

Мирные жители пострадали при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому и автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Илек-Кошары. Мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму. Скорая оказала ему помощь на месте.

«В городскую больницу №2 Белгорода госпитализирована женщина, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в поселке Октябрьский Белгородского района», — добавил глава области.

Ранее стало известно, что в Белгородской области ударный беспилотник атаковал школу, пострадало здание. Кроме того, в результате атаки ВСУ на российский регион повреждения получил торговый объект.

