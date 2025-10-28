Россияне стали чаще тревожиться из-за работы

hh.ru: Почти каждый второй россиянин тревожится из-за работы

Почти каждый второй россиянин тревожится из-за работы. Такие данные озвучили аналитики hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За последние два-три года россияне стали чаще испытывать профессиональную тревожность. Почти каждый второй (46 процентов) ощутил рост стресса из-за работы, у 18 процентов он, наоборот, снизился, а у 20 процентов — не изменился.

Тревожность выросла у 32 процентов женщин и у 25 процентов мужчин. Самый заметный рост профессионального беспокойства наблюдается среди сотрудников 25–44 лет: в группах 25–34 и 35–44 года его усиление отметили 34 и 31 процент соответственно. Молодые специалисты 18–24 лет, старшее поколение 45–54 лет и 55+ оценивают изменения спокойнее — 25 процентов, 29 и 24 процента соответственно.

Сильнее всего стресс от работы вырос среди специалистов по закупкам (48 процентов), добыче сырья (43 процента), юристов (40 процентов) и работников медицины и фармацевтики (38 процентов). Кроме того, на увеличение уровня стресса обращают внимание сотрудники из сферы финансов и бухгалтерии (36 процентов), производства и сервиса (33 процента), ИТ (32 процента), маркетинг и PR (32 процента), продажи (31 процент) и управление персоналом (30 процентов).

«Регулярная обратная связь снижает тревожность, повышает вовлеченность и помогает удерживать сотрудников. Это простой способ выстраивать надежную и понятную коммуникацию внутри коллектива и создавать психологически безопасную рабочую среду», — отметила Мария Игнатова, руководитель направления исследований hh.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в триллион долларов в год. В организации отмечают, что более миллиарда людей в мире страдают психическими расстройствами — почти каждый восьмой человек на планете. В то же время из-за депрессии и тревожности теряется 12 миллиардов рабочих дней, такое снижение производительности забирает у экономики триллион долларов (эта сумма не учитывает прямые расходы на лечение расстройств).