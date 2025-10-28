Бывший СССР
Российских солдат предупредили об усилении группировки ВСУ

Киселев: Киев усилил группировку ВСУ у Красного Лимана расчетами FPV-дронов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в надежде остановить продвижение российских солдат усилило группировку у Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) расчетами FPV-дронов. Об этом предупредил военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.

«Привлекли они (ВСУ) на это направление большое количество операторов (БПЛА). Насколько известно, порядка 28-30 человек - FPV-дронщиков - работают сейчас на данном направлении», — рассказал Киселев.

Он отметил, что продвижение на данном участке затруднено из-за больших лесов. Эксперт подчеркнул, что там автономно сражаются представители подразделения «Азов» (признано в России террористической организацией и запрещено).

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в октябре одним из самых успешных участков фронта в зоне специальной военной операции для ВС России стало Серебрянское лесничество. Его освобождение помогло российским войскам развить наступление. Он также уточнил, что говорить о «более-менее безопасном положении можно будет, когда мы возьмем населенные пункты Северск и Красный Лиман».

