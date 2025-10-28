Симоньян прислали повестку в суд

Глава RT Маргарита Симоньян заявила, что получила повестку в украинский суд

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей прислали повестку в суд на Украине. Об этом она написала в Telegram-канале.

Симоньян опубликовала повестку, которая пришла ей из Шевченковского районного суда Киева. «В Киеве опять прилив оптимизма. Шлют мне повестку в суд на 30-е октября. Не возьмем мы Киев к 30-му октября, хлопцы, ну никак, к сожалению»,— отреагировала журналистка.

12 мая медиаменеджер также сообщала, что получила повестку в суд в Киеве. Она уточнила, что заседание назначили на 19 июня.

В 2024 году Симоньян заявила, что подаст в суд на британскую медиакомпанию «Би-би-си». Она обвинила организацию в распространении ложной информации о себе.