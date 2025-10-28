Интернет и СМИ
Собчак пошутила над Пашиняном

Журналистка Собчак в шутку предложила Пашиняну записать видео под песню Круга
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила над премьер-министром Армении Николом Пашиняном после того, как он опубликовал очередное видео с музыкой. В своем Telegram-канале она предложила политику записать ролик под композицию певца Михаила Круга.

«Михаила Круга он включит уже, наконец, или сколько еще ждать, я не понимаю?» — поиронизировала Собчак.

Пашинян утром во вторник, 28 октября, опубликовал в Telegram видео, на котором звучит композиция Survivor группы Destiny’s Child. В ролике политик смотрит в камеру, а затем надевает кепку и складывает ладони в форме сердца. «Доброго утра, хорошего дня и любви всем вам», — подписал видео премьер-министр.

В начале октября Пашинян опубликовал ролик, в котором он с задумчивым видом слушает песню российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Видео стало популярно в соцсетях. После этого политик выложил еще несколько видео с музыкой.

