Стали известны подробности последнего дня сбитых насмерть у светофора российских школьниц

В Ревде сбитые насмерть у светофора школьницы возвращались из магазина
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ревде Свердловской области две сестры-школьницы, которых пьяный водитель насмерть сбил у светофора на тротуаре, возвращались домой из магазина вместе с подругой. Такие подробности появились у портала Е1.ru.

Как рассказали собеседники издания, все три девочки занимались в танцевальной студии.

После того, как автомобилист въехал на тротуар, сестер 7 и 9 лет спасти не удалось, их 11-летнюю подругу в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Мать воспитывала сестер одна. «В этом году она хотела их двоих отправить на море на конкурс с нами. Она все для них делала. Кира такая трудолюбивая всегда, а Аня пришла всего два месяца назад», — поделилась хореограф танцевальной студии, которую посещали девочки.

У выжившей школьницы открытый перелом бедра, перелом голени, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Мать девочки отметила, что серьезных травм головы она не получила.

Водитель, совершивший наезд на девочек, не пострадал. Жена 37-летнего уральца заявила, что тот вернулся со спецоперации на Украине. Летом этого года он получил ранение и проходил лечение в госпитале. Недавно врачи выписали его и отпустили домой восстанавливаться.

Как пишет Ura.ru, мужчина приобрел машину, на которой сбил школьниц, только в начале октября.

Смертельная авария в Свердловской области произошла вечером 27 октября.

