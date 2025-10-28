Стало известно о прожорливости британских принцесс и запросах принца Эндрю

Бывший королевский повар рассказал о замысловатых требованиях принца Эндрю

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Дэн Оттауэй рассказал, что британский принц Эндрю замучил его необычными запросами. Прожорливость супруги Эндрю Сары Фергюсон и дочерей, принцесс Беатрисы и Евгении, также постоянно вызывала проблемы на кухне, сообщает издание Daily Star.

По словам Оттауэя, принц Эндрю любил делать замысловатые заказы в самый последний момент, из-за чего поварам приходилось экстренно менять планы. «Он, определенно, отличался от остальной королевской семьи по требованиям к еде», — утверждает повар.

О необычных запросах Эндрю, его жены и дочерей стало известно после выхода книги королевского биографа Эндрю Лауни. В ней рассказывалось, что Сара Фергюсон по вечерам требовала подавать половину говяжьей туши, баранью ногу и курицу. В результате обычный обед напоминал средневековое пиршество, хотя за столом были только она, Беатриса и Евгения. Большую часть приготовленного потом приходилось выбрасывать.

Ранее сообщалось, что пасынок короля Великобритании Карла III рассказал о ежедневном питании отчима и назвал его «настоящим героем еды». Монарх любит дичь, горох, клубнику, малину и мангольд.