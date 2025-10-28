Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:28, 28 октября 2025Из жизни

Стало известно о прожорливости британских принцесс и запросах принца Эндрю

Бывший королевский повар рассказал о замысловатых требованиях принца Эндрю
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nick Ansell - WPA Pool / Getty Images

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Дэн Оттауэй рассказал, что британский принц Эндрю замучил его необычными запросами. Прожорливость супруги Эндрю Сары Фергюсон и дочерей, принцесс Беатрисы и Евгении, также постоянно вызывала проблемы на кухне, сообщает издание Daily Star.

По словам Оттауэя, принц Эндрю любил делать замысловатые заказы в самый последний момент, из-за чего поварам приходилось экстренно менять планы. «Он, определенно, отличался от остальной королевской семьи по требованиям к еде», — утверждает повар.

О необычных запросах Эндрю, его жены и дочерей стало известно после выхода книги королевского биографа Эндрю Лауни. В ней рассказывалось, что Сара Фергюсон по вечерам требовала подавать половину говяжьей туши, баранью ногу и курицу. В результате обычный обед напоминал средневековое пиршество, хотя за столом были только она, Беатриса и Евгения. Большую часть приготовленного потом приходилось выбрасывать.

Материалы по теме:
Кость в горле Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Кость в горлеОни поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
25 августа 2018
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Ранее сообщалось, что пасынок короля Великобритании Карла III рассказал о ежедневном питании отчима и назвал его «настоящим героем еды». Монарх любит дичь, горох, клубнику, малину и мангольд.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России принят закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится?

    Россиянин продал знакомую в сексуальное рабство

    81-летний пилот потерпел крушение и не выжил во время посадки на аэродроме в Европе

    Установлен отдавший приказ на убийство российских военнопленных подполковник ВСУ

    Симоньян прислали повестку в суд

    Зеленский анонсировал встречу для обсуждения прекращения огня

    Расходы на введение НДС для операций по банковским картам оценили

    Боец UFC из России ответила высказавшемуся о ее национальности фанату

    В МИД рассказали о работе разведки НАТО у границ России

    Суд в Москве запретил сдавать жилье «только мусульманам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости