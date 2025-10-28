Стало известно о темпах подорожания новых легковушек

«Автостат»: Средневзвешенная цена новых легковушек выросла на 6 %

В сентябре 2025 года в России выросла средневзвешенная цена новых легковых автомобилей. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Его процитировало ТАСС.

Оказалось, что в годовом выражении соответствующий показатель увеличился на шесть процентов и составил 3,34 миллиона рублей. Если сравнивать с августом этого года, то средневзвешенная цена поднялась на четыре процента.

Что касается средневзвешенной стоимости подержанных легковых автомобилей, то она дошла до 1,19 миллиона рублей.

Ранее Удалов рассказал о трех сценариях развития российского рынка новых легковых автомобилей. Базовый предполагает, что рынок вырастет на пять процентов в годовом выражении и достигнет 1,37 миллиона единиц. Согласно оптимистичному сценарию, продажи этих транспортных средств поднимутся на 15 процентов, до полутора миллионов единиц. Пессимистичный прогноз предсказывает пятипроцентную просадку.

По мнению главы Минпромторга Антона Алиханова, по итогам 2025 года продажи новых автомобилей в России рискуют упасть на четверть.