«Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

Экс-глава НАТО Столтенберг заявил, что в 2022 году отказал Зеленскому в помощи

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистами телеканала TV2 вспомнил, как отказал украинскому главе Владимиру Зеленскому в 2022 году. По словам Столтенберга, президент Украины обратился к нему в начале российской специальной военной операции, умоляя вмешаться в конфликт.

Когда российские силы были в окрестностях Киева, [Зеленский] умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство [над Украиной] (...) Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону Йенс Столтенберг экс-генсек НАТО

НАТО стала бы участником конфликта

Как пояснил экс-генсек альянса, отказать украинскому главе пришлось потому, что он опасался подобными действиями втянуть НАТО в военный конфликт. Так, он отметил, что представители альянса не смогли бы летать в пространстве, где ракеты РФ могли бы стрелять по самолетам объединения.

«Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в войне», — подчеркнул он, добавив, что отказывать Зеленскому в помощи было «болезненно».

Фото: Thomas Peter / Reuters

По словам экс-генсека, он осознавал, что Киев может пасть через несколько дней, однако риски для НАТО были слишком велики.

В России НАТО пригрозили войной в случае создания бесполетной зоны над Украиной

В сентябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что в случае создания бесполетной зоны над территорией Украины НАТО ввяжется в войну с РФ.

Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Фото: Florion Goga / Reuters

Между тем, подобную инициативу предлагали обдумать в Варшаве. В прошлом месяце в Польше были озабочены инцидентом с неизвестным дроном, залетевшим на территорию страны.

Говоря о возможном размещении сил НАТО на территории Украины, в России называли такие обсуждения опасной тенденцией и неприемлемым вариантом. Москва не раз отмечала, что при такой ситуации силы альянса продвинулись бы слишком близко к границе РФ, а это, в свою очередь, называется одной из первопричин конфликта.