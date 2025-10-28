Священник РПЦ назвал уплату десятины недостаточной для попадания в рай

Священник РПЦ Корчагин: Уплата десятины не гарантирует попадания в рай

Уплата десятины не гарантирует попадания в рай. Об этом заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Корчагин в Telegram.

Ранее в сети был опубликован фрагмент проповеди священника РПЦ Сергея Кульпинова, который призвал обложить россиян десятиной.

«Если вы будете жертвовать на церковь, это не обеспечит вам обязательного попадания в рай», — сказал Корчагин. Необходимыми условиями для этого он назвал причащение и совершение добрых дел.

В свою очередь, зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что уплата церковной десятины носит исключительно добровольный характер. При этом он напомнил, что кроме прихожан некому содержать храм, священника и его семью.