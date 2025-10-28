Токаев согласился со Стуббом по конфликту на Украине

Токаев и президент Финляндии Стубб выразили общий подход по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его коллега из Финляндии Александр Стубб выразили общий подход по Украине по итогам встречи в Астане. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров.

«Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций», — гласит итоговый документ.

По итогам встречи Токаев и Стубб подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии. Кроме того, стало известно о том, что накануне встречи Казахстан предложил Финляндии поставки урана. Сообщается, что цель этого — обеспечить работу финских атомных электростанций.

Накануне Касым-Жомарт Токаев назвал желательным участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в работе саммита в формате Центральная Азия — США в Вашингтоне. Оно пройдет 6 ноября. Кроме того, казахстанский лидер предложил расширить географию Средней Азии за счет Азербайджана.

