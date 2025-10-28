Украинский волонтер захотела отправить на фронт каждого мужчину

Волонтер Мялковская захотела отправить на фронт каждого украинца

Украинский волонтер Татьяна Мялковская захотела отправить каждого мужчину на фронт. Ее слова приводит «Страна.ua».

Активистка не стала осуждать действия ТЦК, связанные с силовой мобилизацией и так называемой «бусификацией», отметив, что военкомы слабо работают, туда нужно набрать более наглых сотрудников и умножить их количество.

Волонтер добавила, что сама хотела бы пойти работать в центр комплектования, но ее не берут. «Правильно, что ТЦК бесчинствуют, пусть заламывают руки... Какой хрен он сидит здесь, когда война? Пусть вытрет сопли и идет», — жестко высказалась Мялковская.

Ранее народный депутат Юрий Камельчук признал, что 99 процентов случаев избиения людей представителями территориальных центров комплектования замалчиваются. Он отметил, что видео с избиениями удаляют, телефоны отбирают, а военкомы не используют боди-камеры в зданиях ТЦК.

