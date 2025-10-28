Бывший СССР
21:29, 28 октября 2025

Украинский волонтер захотела отправить на фронт каждого мужчину

Волонтер Мялковская захотела отправить на фронт каждого украинца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украинский волонтер Татьяна Мялковская захотела отправить каждого мужчину на фронт. Ее слова приводит «Страна.ua».

Активистка не стала осуждать действия ТЦК, связанные с силовой мобилизацией и так называемой «бусификацией», отметив, что военкомы слабо работают, туда нужно набрать более наглых сотрудников и умножить их количество.

Волонтер добавила, что сама хотела бы пойти работать в центр комплектования, но ее не берут. «Правильно, что ТЦК бесчинствуют, пусть заламывают руки... Какой хрен он сидит здесь, когда война? Пусть вытрет сопли и идет», — жестко высказалась Мялковская.

Ранее народный депутат Юрий Камельчук признал, что 99 процентов случаев избиения людей представителями территориальных центров комплектования замалчиваются. Он отметил, что видео с избиениями удаляют, телефоны отбирают, а военкомы не используют боди-камеры в зданиях ТЦК.

